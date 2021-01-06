人民幣兌美元在岸價6日收報6.4615元，較上日收盤6.4640元上漲25個基點，漲幅0.04％。

人民幣兌美元中間價6日報6.4604元，較上日中間價6.4760元上漲156個基點，漲幅0.24％。

截至16點57分，人民幣兌美元離岸價報6.4406元，下跌36個基點，跌幅0.06％。

人民幣中間價上漲156個基點
加工絲價漲 宏益2020年12月營收衝當年單月高峰

(工商 )

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