人民幣在岸價收漲25基點 17:192021/01/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價6日收報6.4615元，較上日收盤6.4640元上漲25個基點，漲幅0.04％。 人民幣兌美元中間價6日報6.4604元，較上日中間價6.4760元上漲156個基點，漲幅0.24％。 截至16點57分，人民幣兌美元離岸價報6.4406元，下跌36個基點，跌幅0.06％。 人民幣中間價上漲156個基點 加工絲價漲 宏益2020年12月營收衝當年單月高峰 (工商 ) #基點 #元上漲 #漲幅 #人民幣在岸價 #收漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客-KY去年營收創歷史新高 今日股價大漲 11:112021/01/06 財經 DRAM模組、SSD出貨旺 威剛去年營收年增逾兩成 17:302021/01/06 財經 氣立去年12月營收 創同期新高 18:492021/01/06 財經 台積電狂爆攻555元新天價 台股大漲149點 衝15149點新高 09:022021/01/06 財經 熱門股－新纖 價漲量增短多氣盛 04:102021/01/06 證券．權證 台積電登天價 大聯盟齊沾光 04:102021/01/06 證券．權證 原料漲 人幣升 陸外貿業遭夾擊 04:102021/01/06 產業財經 中鋼2月盤價可望續漲 鋼鐵股衝鋒 04:102021/01/06 證券．權證 人民幣猛進 人行阻升急煞 04:102021/01/06 全球財經 鹿谷鄉農會加班費發人民幣 縣府：雙方合意沒違法 13:502021/01/06 政治 正新、建大 元月調漲輪胎價 04:102021/01/06 財經要聞 財經熱門新聞 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 民主黨狂勝華爾街超挫 科技巨頭狂殺 那指期重挫270點 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 「最美副董」鬥輸吳家公主 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 澳洲求和陸善意回應？今年度羊毛進口量配額上調5％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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