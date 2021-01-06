雲林縣政府推廣「校園生廚餘在地處理」，讓垃圾減量往下扎根。（張朝欣攝）

雲林縣政府「校園生廚餘在地處理」，利用蚯蚓製作廚餘堆肥。（張朝欣攝）

雲林縣政府為垃圾減量，推動「校園生廚餘在地處理」，6日在虎尾鎮廉使國小校園舉行觀摩會，未來縣內186所國中小生廚餘將不再外運處理，並藉此提升學校生廚餘自主堆肥能力，為縣內生廚餘處理成效挹注新能量，也讓垃圾減量往下扎根。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣自108學年度起，從教育扎根啟動「校園生廚餘在地處理推行計畫」，藉由培能、深耕、推廣等步驟，結合食農教育，減少剩食習慣、培養憫農情懷及提升環保愛地球意識。

前期「培能計畫」重點在於研習中體驗廚餘、落葉堆肥種菜與生廚餘酵素製作；中期「深耕計畫」則委託廉使國小成立計畫推動中心及示範學校，並由縣內25校擔任種子學校，分區負責至鄰近學校推廣生廚餘在地處理禁出校園。

謝淑亞說，雲林縣目前沒有自有垃圾焚化處理能力，縣民應做好垃圾分類，落實清淨在源頭觀念，將廢棄物變為循環經濟不可或缺的一環。廚餘是1種能回歸環境的資源，以堆肥化方式處理，可有效將廚餘轉成有機質，回歸環境中使用有助於資源循環再利用，也能降低垃圾處理負擔。

廉使國小校長林俊傑指出，雲林縣推動有機菜園、生態永續校園超過10年，廉使國小擔任示範學校，為配合食農及環境教育，引進蚯蚓廚餘堆肥、椰纖廚餘蛋糕菜園、瓜果棚架搭設、竹構藝術帳等技術，學校師生除可體驗田園生活，也能品嘗自已裁種的蔬菜與水果，可說是一舉數得。

(中時 )