對男性而言，在床上想要一較長短，除了看時間長度之外，還想知道尺寸大小也是重點。對於GG有多少疑惑，中時新聞網《健康療天室》的Ruby老師幫你問清楚。泌尿科陳偉傑及羅詩修兩位醫師更當場展示少見的「開雞神器」包皮槍，讓人大開眼界。

《健康療天室》第2集：快慢都可以跟對手一起練習 醫師呼籲別再看片亂做啦！

另外網友還想知道，光看鼻子、手指和身高，就能知道GG尺寸大小嗎？一天多次到底是否傷身？答案都在本集《健康療天室》。每週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

(中時新聞網)