神秘「開雞神器」曝光 讓GG更強大就靠它 19:062021/01/06 中時新聞網 健康療天室 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 神秘「開雞神器」曝光 讓GG更強健就靠它。(示意圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對男性而言，在床上想要一較長短，除了看時間長度之外，還想知道尺寸大小也是重點。對於GG有多少疑惑，中時新聞網《健康療天室》的Ruby老師幫你問清楚。泌尿科陳偉傑及羅詩修兩位醫師更當場展示少見的「開雞神器」包皮槍，讓人大開眼界。 《健康療天室》第2集：快慢都可以跟對手一起練習 醫師呼籲別再看片亂做啦！ 訂閱影音： 中時新聞網 另外網友還想知道，光看鼻子、手指和身高，就能知道GG尺寸大小嗎？一天多次到底是否傷身？答案都在本集《健康療天室》。每週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。 健康療天室YT 健康療天室FB 中時新聞網YT (中時新聞網) #健康療天室 #Ruby #GG #尺寸 #包皮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國女星的減肥菜單照著吃 小心引發「溜溜球效應」 13:502021/01/05 健康 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 16:302021/01/06 財經 「中醫界郭富城」活得比十年前更健康 陳峙嘉不藏私養生4招 13:132021/01/06 健康 3個月衝破28防線 昨更上演獨強秀 新台幣迎27元新時代 04:102021/01/06 焦點要聞 健康不平等：居住地的郵遞區號 竟比基因更能預測健康 16:412021/01/05 健康 創作者與網紅必備 Canon EOS M50 Mark II在台開賣 17:062021/01/06 科技 鑽石不再僅是貴重珠寶 還將是新一代半導體材料 22:012021/01/05 國際 程泰亞崴獲頒防疫國家隊獎章 04:102021/01/06 財經要聞 搶救肺癌病患 癌友社群團體動起來 5天達成5千人連署 18:262021/01/06 健康 台灣豬標章混亂 江啟臣批：標章讓人民不安貼在多都沒用 17:322021/01/06 政治 光看顏色就淪陷 好市多這款甜點網暴動了：天哪！必須買 11:002021/01/06 生活 王瞳為艾成餐廳豬肉掛保證 04:102021/01/05 娛樂新聞 羅智強自爆人生第一場記者會 竟是這位綠委教他怎麼開的 10:222021/01/05 政治 健康熱門新聞 搶救肺癌病患 癌友社群團體動起來 5天達成5千人連署 - 健康 隆乳失敗頻傳 選對材質 是義乳自然美的關鍵 - 健康 別丟！這１０種食品「過期」還能吃 - 健康 神秘「開雞神器」曝光 讓GG更強大就靠它 - 健康 「中醫界郭富城」活得比十年前更健康 陳峙嘉不藏私養生4招 - 健康 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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