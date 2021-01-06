芝加哥小熊隊官網報導，球團今（6）日已釋出196公分高的右投巨漢瑞亞（Colin Rea），讓他成為自由契約球員，有機會轉戰日本職棒，日本媒體也報導他將與日職球團簽約。小熊原本與瑞亞達成今年70萬2500美元的合約共識，避免薪資仲裁，後來還是決定將他釋出。

30歲的瑞亞2015年在教士隊登上大聯盟，擔任先發投手；隔年表現還不差，拿下5勝5敗、自責分率4.98，便被交易到馬林魚隊，但隨即受傷。同年11月瑞亞動了手肘韌帶置換手術，復健完成後於2018年球季重返賽場，先待在小聯盟比賽。2019年他在3A先發26場、投148局，戰績14勝4敗、自責分率3.95，表現優異，也是聯盟的勝投王。

去年瑞亞在小熊隊大聯盟出賽9場，有2場先發，戰績1勝1敗1中繼、自責分率5.79；投14局有10次三振、2次四壞球。大聯盟生涯則出賽35場，其中27場先發，戰績8勝8敗1中繼、自責分率4.79。瑞亞如果留在小熊，春訓期間將爭取第5號先發輪值，轉戰日職後應可勝任固定先發任務。

(中時 )