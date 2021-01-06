新竹市宣布暫緩試辦新式數位身分證eID後，eID政策如何走下去，已陷入難題。知情人士形容，eID資安疑慮浮現，好比房子蓋了一半，才發現地基有問題，新的換發規劃，面臨砍掉重練危機。

知情人士揭露，早在2018年，國發會在行政院會提出包括數位身分證的智慧政府藍圖規劃時，已有人質疑，數位身分證應有相關配套，包括是否要提出專法或組成專責機構，不過，這些配套均未在考量在列，後續才衍生出外界疑慮的數位足跡、監控等資安疑慮。

他說，當初國發會規劃的智慧政府，主要揭示2大基礎建設，一是eID，一是資料交換骨幹網路(T-Road)，內政部現在變成民間團體的箭靶，背負上法庭的壓力，其實在整個規劃中，內政部僅被交付「製卡」及「換發」任務，外界的質疑實非內政部能獨力面對，其間涉及規劃的部會，至少有國發會、行政院資安處、科技部等單位，應該要問的，是當初智慧政府的藍圖，為何選擇以普發eID，來達成智慧政府的目標？

知情人士形容，內政部的處境，就好比要蓋一間房子，內政部被交待做其中一個項目，現在外界都質疑為何要做該項目，應該先做其他部分，最後才施作該項目，內政部該如何是好？

他說，為今之計，就是由跨部會共同商議找出解決外界疑慮的方式，重新做好整備，讓外界安心，才能考慮換發，但此事猶如房子蓋了一半，才發現地基有問題，是否乾脆砍掉重練，有待跨部會共同解決。

(中時 )