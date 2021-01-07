美國喬治亞州5日舉辦聯邦參議員決選，主流媒體6日相繼宣布民主黨籍候選人華諾克、奧索夫雙雙擊敗共和黨對手。民主黨再添2席參議員席次，確定睽違6年後重掌參院。

美國總統暨國會大選11月3日投票，由於喬治亞州2 席參議員選舉皆未有候選人取得過半票數，依法得票前2名本月5日進入第2輪決選。

在持續領先共和黨籍對手羅夫勒（Kelly Loeffler ）逾3萬多票後，非裔民主黨籍牧師華諾克（Raphael Warnock）6日凌晨零時宣布勝選，隨後獲得媒體背書，成為喬治亞州20年來首位民主黨籍參議員，也是該州史上首位非裔參議員。

現年33歲的民主黨政治新秀奧索夫（Jon Ossoff）與71歲尋求連任的共和黨籍參議員帕度（David Perdue ）之戰則因選情拉鋸膠著，美聯社（AP）等媒體直至6日下午約4時20分，兩人差距擴大至2萬4859票、0.6個百分點後，才紛紛宣布奧索夫勝出。

不過，奧索夫今天上午已透過預錄影片自行宣布勝選。奧索夫表示，他感謝喬州選民參與選舉，人民賦予他的支持、信心與信任讓他備感榮幸，「我期待帶著誠信、謙卑與榮譽心展開參議院任期，為喬州人民把事情做好」。

喬治亞州22日前須認證決選結果，結果一旦獲認證，羅夫勒與奧索夫將能宣誓就職。由於華諾克是填補2019年底因健康辭職的前共和黨參議員艾薩克森（Johnny Isakson）席次，他的任期將於2023年1月屆滿。

羅夫勒與奧索夫雙雙勝選後，民主黨團本屆國會參院席次順利增至50席。由於未來參院表決平手時副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將能投下關鍵票，民主黨確定取得參議院多數優勢，自2015年以來首度掌控參院。

由於11月大選民主黨也成功維持眾議院多數優勢，這意味著總統當選人拜登（Joe Biden）本月20日宣誓就職後，將能享受至少2年的全面執政，不只內閣人事能順利通過參院，預料未來也能無礙大舉推動改革政策。

拜登今天稍早發聲明表示，他很高興將能與同為民主黨的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、未來參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）共事。但他強調，他仍會在各政府層級與兩黨合作，為國家把重要事情做好。（編輯：楊昭彥）1100107

(中央社)