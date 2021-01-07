旭光高中空手道教練黃泰吉、廖德蘭夫妻提供學生免費食宿，21年來培育出至少百名國手，為國家抱回500面金牌，仁川亞運冠軍辜翠萍是其得意門生，家境清寒的辜翠萍比賽前買不起赴韓機票，黃泰吉便拿出百萬獎金大方贊助，辜最終不負眾望，寫下亞運空手道最年輕的金牌紀錄。

黃泰吉的第一代弟子包括仁川亞運金牌辜翠萍、新加玻空手道公開賽冠軍高湘琳、雅加達亞運第一名谷筱霜等人，每位都是他們夫妻心中最大的驕傲，即使時隔多年，廖德蘭都還記得初次相會的場景。

黃泰吉20年來在南投培育出百名國手，為國家抱回至少300面金牌，其徒弟也持續在體壇發光發熱。（圖／黃威彬攝）

「辜翠萍那時候小小黑黑的，我帶著她去買衣服、挑鞋子，她都不太敢講話。」廖德蘭回憶，部落孩子因原生環境的困乏，常會缺乏自信而害羞內向，練習之餘往往蜷縮在角落休息，也因為「沒有退路」而迸發出谷底反彈的潛能，辜翠萍則一路過關斬將，順利奪得進軍韓國的門票。

黃泰吉不只操練學生跆拳道，他還免費提供學生食宿、課業輔導，每月光是買菜錢就超過5萬元。（圖／黃威彬攝）

門票到手，機票卻幾乎難倒了黃泰吉，辜翠萍清寒家境難以負擔在韓國的交通吃住，幸運的是，黃泰吉當時拿到酒商「約翰走路」夢想資助計畫的百萬獎金，用這筆錢送辜翠萍上飛機，她也不負眾望，先後打倒越南、韓國、中國、香港和哈薩克女將，最終稱霸賽場，寫下亞運空手道最年輕的金牌紀錄。

第一代的弟子發光發熱，新一代的傳奇也在不斷產生，如亞東盃空手道冠軍胡鑫、世界中學運動會銅牌辜雪芃和全中運冠軍謝玉涵等，她們都出自清寒家庭，把握翻身機會並拚盡全力，最終成功對抗命運，成為國際舞台上最耀眼的新秀。

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(中時新聞網)