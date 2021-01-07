法德藥(4191)2020年12月營收4,125萬元，年成長515％，創下單月歷史新高紀錄；2020年全年營收2.87億元，年增731％，也創歷年最高。

法德藥旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片、長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片以及抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片陸續量產，2020年開始反應在營收成長表現，隨著出貨量穩定增加，預期2021年營運仍看好。

美托洛爾緩釋片將自2021年開始貢獻營收，公司透過經銷商在美國銷售，主打美國前三大通路，公司產品在美國上市第一年即可取得一定的市占率。美國市場年需求量約有27億顆，預期法德藥產品出貨量逐年成長，目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率。

左乙拉西坦緩釋片接獲美國零售通路龍頭急單，2021年將繼續出貨，公司產品打入美國零售通路龍頭之後，後續可望穩定接單。

(時報資訊)