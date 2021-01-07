《環球時報》7日引述香港《南華早報》與大陸央視6日報導，中國人民解放軍首次表示，已在中印高海拔邊境高地，建成一個完整的戰略觀察哨。央視視訊顯示，本月擔負該哨觀察任務的全體官兵舉行一場儀式，顯示這個觀察哨正式建成。該設施位於洞朗高原、海拔5592米，坐落在由岩石砌成的牆壁內。

「與其仍需在邊境區域壘起石牆擋風的印度同行相比，解放軍設施更先進，將為任何可能的戰鬥做好準備」，北京一位軍事專家說，「5592觀察哨曾是個臨時哨點，如今成為24小時永久觀察哨，駐紮著全天候軍事觀察人員」。

視頻顯示，該觀察哨由防爆牆建成，當外部氣溫低於零下20度時，內部溫度達到約18度。據報導，戰士們還能吃到（自製）羊肉火鍋。解放軍士兵配備高科技武器，包括重機槍、迫擊炮和越野裝甲車等。「5592就是第一道防線，能隨時觀察到那一片的一舉一動，隨時把各種情況向我們進行彙報，及時制定對策措施，」西藏軍區某邊防團崗巴營教導員李鑫說。

新德里軍事觀察員拉吉夫．蘭詹稱，印政府也已為邊防部隊提供綜合後勤支持，包括來自美國等夥伴的冬裝與裝備，「印方後勤支持已得到改善。」

《印度斯坦時報》5日報導，拉達克是起點，印中關係正在變複雜。印中軍隊陷入軍事對峙8個月、且雙方完成8輪高級指揮官層面軍事磋商後，談判仍在進行中。一名印度高官說：「我們正為一場長途跋涉做準備，最終目標是讓兩軍的重型裝甲部隊重回基地。」盡管拉達克對峙或將隨時間流逝而解決，但中國對印度的態度不會改變，因為認為莫迪政府與美國「沆瀣一氣」。一名印度安全專家說：「這兩個新興大國需找到平衡點，否則就會有摩擦。」

(中時 )