就在日本要宣布大東京地區是否要進入緊急狀態之際，日本啤酒巨擘三得利（Suntory Holdings）總裁5日曾表示，一旦答案是要實施的話，大東京許多餐館和居酒屋將掀起倒閉潮，相關受薪族工作恐怕不保，個人財務將陷入困境中。

三得利(Suntory)總裁新浪剛史(Takeshi Niinami)補充，企業屆時會加速破產，而這一次緊急狀況後果將會比上一次更加嚴峻。日本政府曾在2020年4月，首次宣布過緊急狀態。根據緊急狀況規定，餐廳和飲酒場所晚上8點之前一律要打烊。

三得利總裁指出，首當其衝是編制外的非正式員工。因被裁員沒收入，這些打工族的自殺人數也正在增加。新浪剛史接著說，對緊急狀態聲明本身而言，有人認為會不會宣布地太早，但平心而論，很難有一個最佳時機點。

三得利預計2021首季，啤酒銷售量將下滑至最低點，然後在4月到5月會出現好轉。不過，延辦的東京奧運和帕運將帶領日本經濟脫離困境，故奧運與疫苗快速接種普遍度，都是景氣復甦關鍵。

三得利也呼籲政府對其客戶群的居酒屋與餐廳伸出援手，因為日本料理屬於文化的一部分。

至於國際業務方面，三得利也補充說，希望在2021年下半年能發布一系列新商品，並將擴大在東南亞，中國大陸與印度等一些高成長地區的業務。(飲酒過量 有礙健康)

(時報資訊)