吳怡農登記參選 民進黨台北市黨部主委

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農，近日完成請益行程後，正式宣布投入北市民進黨黨部主委戰局，並於今(7日)領票登記。吳怡農表示，面對2022選舉，誰來當主委都是非常大挑戰，會跟黨內一起努力，如何贏得北市長選舉，也是接下來工作重點。

面對媒體詢問，是否獲得蔡總統支持，吳怡農面露笑容未否認的說，前幾日有跟幾位前輩碰面私談，目前還不方便透露內容。

吳怡農登記參選民進黨北市黨部主委 未否認與小英總統私談。（吳康瑋攝）

吳怡農登記參選民進黨北市黨部主委 未否認與小英總統私談。（吳康瑋攝）

至於這次為什麼參選黨部主委，吳怡農今表示，會參選的原因就只有一個，也就是「經過慎重思考」，畢竟原本不在計畫中，但看到黨內浪潮、前輩對黨內的愛護跟期待，因此在既有的基礎和價值上，希望民進黨繼續往前走；他強調，經過時間考慮，加上黨內朋友、支持者們的期待，自己樂意有機會跟大家一起努力，希望可以團結的用正面思考面對挑戰，目前跟著各位前輩的腳步，自己也不斷地嘗試的改造自己、不斷的更新。

吳怡農說，面對2022選舉，誰來當主委都是非常大挑戰，會跟黨內一起努力，因民進黨很久沒有在北市執政，如何贏得北市長選舉，表現比上次更好，就要看這一年做的工作，也是接下來工作重點。

吳怡農強調，他希望民進黨可以在既有基礎上的架子上，繼續往前走，並且自己過去幾個禮拜，已經獲得許多黨內前輩的私下鼓勵，對於柯文哲認為自己是活棋，他回應，現在看2022年仍然太早，只知道未來需要從基層開始著手。

吳怡農昨(6日)晚也在臉書po出參選宣言，強調參與北市黨部主委選舉並不在原本的計畫中，但了解李問成立連江縣黨部後，讓他重新思考，希望大家看到有更多不同背景的人能積極投入黨務。他最後也承諾，若獲得支持當選，將會以團結、進步和創新作為投身黨務工作的目標。

民進黨去年5月24日縣市黨部主委等黨職選舉，因台北市黨部主委選舉，兩位參選人前立委薛凌、前台北市議員王孝維雙方互控賄選，前民進黨主席卓榮泰卸任前宣布暫停北市黨部主委選舉；民進黨台北市黨部去年底加開臨時執委會，通過新的選舉時程，今年1月4日到8日領表登記，1月13日號次抽籤，1月31日投開票。

至於在第1天登記搶得頭香的前北市議員顏聖冠，也正爭取昔日同僚支持中。另有消息指出，謝系市議員阮昭雄也傳出考慮加入戰局。

(中時新聞網)