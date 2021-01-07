富士達保險經紀人6日宣布「台中十區部」正式開幕，由業務協理陳聰德領軍百位優秀業務同仁，加入富士達保經「大中部服務網絡」；未來，富士達保經13處中部服務據點將串聯支援，以各自專業針對不同需求面向，量身訂做最合適的保險組合，協助廣大客戶們做好完善規劃。

去年疫情衝擊下，富士達保經仍陸續於全台成立三處新服務據點及一處育成教育訓練中心，今年更將人才培植視為首要之重，傾力協助所有業務夥伴完成各階段目標。富士達保經董事長廖學茂表示，大台中地區一直是富士達的經營重點，隨著據點逐漸擴增，大中部服務網絡也更加完善，不同據點擁有各自的優勢和商品專長，相信一定能滿足中部民眾的保險需求，也希望能藉此能促進據點間良性競爭，一同成長並創造更耀眼的成績。

陳聰德踏入保經業逾10多年，長期秉持「減法管理」原則，採用最低干預的管理方式，與旗下單位同仁建立近似合夥關係，提供最大獨立作業空間來完成團隊目標；目前其團隊人數成長迅速，除了多位保險年資豐富的資深業務，更加入不少充滿抱負的保險新鮮人。

陳聰德表示，感謝富士達保經提供優良的創業環境，高比例的職場營運金提撥，成為創業者最強而有力的後盾；台中十區部也將力拼三倍人力與業績的成長目標，希望成為富士達保經最亮眼的服務據點。

廖學茂表示，今年預計將廣受業務夥伴好評的「富士達AI機器人」再升級，新增更多項便利功能，協助業務夥伴精準且有效率地服務保戶。

(中時 )