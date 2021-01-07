砷化鎵廠—穩懋(3105)因新台幣兌美元急升，第4季毛利率由原預估的high-thirties(36%到39%)調整為mid-thirties(35%)，受此影響，今天盤中股價逆勢下挫，不過美系外資及日系外資仍看好穩懋前景，分別維持穩懋「建議買進」及「優於大盤表現」評等，而另一家美系外資則給予「建議賣出」評等。

受惠蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，穩懋去年12月合併營收為23億元，月增0.98%，年成長0.37%，為單月歷史次高，累計去年第4季合併營收為68.17億元，季成長5.08%，年減1.25%，符合財測預估，但毛利率卻撐不住新台幣升值衝擊，穩懋表示，由於去年第4季新台幣大幅升值，更新公司於2020年10月28日法人說明會提出的去年第4季毛利率展望，預計去年第4季毛利率將由先前法人說明會所提的預估約high-thirties的水準，調整為mid-thirties(35%)，成為科技大廠第一家因台幣升值下修毛利率預估的廠商。

穩懋在宣布調整去年第4季毛利率後，兩家美系外資及一家日系外資發布最新報告，其中1家美系外資及日系外資維持穩懋「建議買進」及「優於大盤表現」評等，而另一家美系外資則給予「建議賣出」評等。

日系外資在最新報告中指出，儘管有匯率不利因素，穩懋去年第4季合併營收仍超出市場預期，也發布修正2020年第4季度毛利率預估，且我們預期，穩懋第1季業務將受地緣政治及季節性因素影響，但隨著5G加速發展和3D應用增加，穩懋營收將從2021年第2季開始回升，我們認為穩懋將持續在2021年到2022年間受益於快速增長的5G基礎建設和3D應用，維持「優於大盤表現」評等及目標價388元。

美系外資則表示，穩懋調整去年第4季毛利率預估，意謂著去年第4季每股盈餘將下降12%(穩懋對2020年EPS下修約3%)，不過，我們審視公司至2021年第2季訂單能見度仍受惠於高通及Vanchip(唯捷創芯)市佔率提升，且佔公司營收約40%的蘋果iPhone需求依舊強勁，給予「建議買進」評等，目標價358元。

(時報資訊)