鴻海(2317)2020年第四季營收表現超乎預期，帶動各家外資上修營運展望及獲利前景預期。美系外資出具最新報告，看好3大因素將帶動鴻海股價續揚，將2020～2022年每股盈餘（EPS）預期調升2～3％，維持「優於大盤」評等，目標價自102元調升至130元。

鴻海昨（6）日股價觸及109元後賣壓出籠，終場小漲0.96％收於105元，今（7）日呈現開高穩揚走勢，最高上漲2.86％至108元，截至午盤維持近2％漲幅。三大法人持續偏多操作，昨日續買超2萬4296張，本周迄今累計已買超達11萬442張。

美系外資在最新出具的研究報告中認為，鴻海股價自去年12月22日以來已大漲19％，漲幅高於大盤指數的6％，反映市場看好集團發展電動車新業務前景，以及台股科技權值股補漲行情。

不過，美系外資指出，鴻海本益比僅提升至11倍，仍低於過去3年平均的12倍，顯示評價仍被低估。同時，鴻海的外資持股比重雖回升至46％，仍低於2017年6月時的55％近年高點，認為顯示外資尚未完全回補，後續仍有望提升。

受惠蘋果iPhone 12 Pro／Pro Max需求強勁，鴻海去年第四季營合併營收創下2兆元新高，美系外資看好今年首季營收將優於往年季節性表現，且公司致力優化產品結構、降低營運成本並改善營運效率，將成為帶動毛利率提升的關鍵。

美系外資鴻海預期去年毛利率約5.9％、今年提升至6.7％，市場則平均預期今年將提升至6.4％，相較於鴻海維持今年毛利率提升至7％目標不變，意味著部分獲利成長尚未反應在股價上，預估毛利率每提升1個百分點，將可帶動每股盈餘（EPS）增加逾4元。

而鴻海透過建立的MIH電動車開放平台，與飛雅特克萊斯勒（FCA）、裕隆、拜騰等攜手合作，積極拓展電動車新業務，美系外資認為，雖然電動車業務預期至2022年不會對鴻海營運帶來貢獻，但可能打破傳統汽車供應鏈發展，有助達成2025年毛利率提升至10％願景。

整體而言，美系外資認為鴻海的毛利率提升潛力仍被忽略，預期今年潛在獲利成長、電動車新業務發展及資金流增加等3因素，將帶動股價持續上漲，將2020～2022年每股盈餘預期分別調升2％、3％及2％，維持「優於大盤」評等，目標價自102元調升至130元。

(時報資訊)