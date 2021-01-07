美國國務院公布，台灣時間7日上午7時30分將視訊舉行「美台政治軍事對話」，由美國國務院政軍局助理國務卿庫柏與我方外交及國防等官員展開對話，外交部長吳釗燮上午證實對話已順利完成，所有細節包括什麼時間？在哪裡？有什麼人參加？層級？談了什麼事情？外交部都無法透露。

吳釗燮上午出席行政院會後記者會，對於台美政軍對話問題表示，台美之間有涵蓋各層次且多元的對話管道，雙方經常就各項共同關切議題保持密切且順暢的溝通，以持續深化在政治、經濟、及安全等各層面的合作。但針對台美對話管道的具體細節，外交部基於台美互信及外交默契，不便對外透露。未來我方將繼續在現有堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流，此個對話已順利完成。

媒體追問相關細節及內容，吳釗燮表示，台美之間的對話管道，所有細節包括什麼時間？在哪裡？有什麼人參加？層級？談了什麼事情？事情持續在做，但從來不會對外說明，這次也不會。

國防部次長張冠群則說，台美政軍對話是歷年都有舉行的，今年因疫情關係所以用視訊方式來作，主要配合單位是軍備局及戰規司，國防部方面都題實務性合作工作上的探討，已順利進行完畢。

(中時 )