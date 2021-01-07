德國生物醫藥公司CureVac據報導已經同意與製藥廠拜耳(Bayer)進行聯盟，據畫報(Bild)報導，CureVac在其試驗的新冠疫苗上，試圖在分銷上尋求全球性的支援。

在該交易中，拜耳將提供全球製藥市場的通路，以及全球的供應鏈和分銷網絡。

該消息在畫報出刊前，先提供摘要給路透。報導未指明消息來源。拜耳和CureVac在營業時間以外仍無提出評論。

CureVac在上個月開啟了其新冠候選疫苗的晚期臨床試驗，正尋找更大的合作夥伴，希望在與BioNTech和莫德納(Moderna)相競爭。

CureVac希望在2021年能生產3億劑疫苗，2022年提高到6億劑。去年3月，因為川普政府試圖獲得疫苗的進路，CureVac成為焦點，但該公司否認曾獲得任何美國公司的收購要約。

拜耳試圖建立一新的細胞和基因治療業務，有許多包括癌症、血友病的專家，但是不包括疫苗專家。受到孟山都業務訴訟的拖累，拜耳在農業部門資產已經減記數十億美元。

(時報資訊)