推動學校藝術教育展現成果，台中市新民高中不但積極參與各項藝文活動，且經常至各社區巡演，獲選教育部舉辦的「藝術教育貢獻獎」高中組績優學校；而該校表演藝術科主任陳莎莉，以台灣在地故事為題材、編撰出台語舞台劇，也獲得活動奉獻獎。

新民高中校長薛光豐表示，學校近幾年積極參與市府舉辦的活動，包括2020年台灣燈會在台中、2020與2019年的台中舞蹈嘉年華、2018年的台中世界花卉博覽會系列活動及2018鐵道花開站前廣場音樂劇，前年也代表台灣受邀參加「日本名古屋真中祭」交流演出，獲得好評。

薛光豐強調，教育部藝術教育貢獻獎去年到學校訪視時，對於校內可媲美國家級音樂廳的藝術中心硬體設施提出高度讚揚，更對學校藝術教育課程規畫表示肯定；今年適逢新民高中85周年校慶，能獲得教育部肯定，已為即將到來的校慶帶來喜氣，未來將持續深耕藝術教育、營造藝文風氣。

除新民高中整體推動藝術教育獲肯定，表演藝術科主任陳莎莉近10年來為學生編導9齣台語舞台劇，並透過社團方式傳承台灣歌仔戲、南北管、布袋戲等，更指導學生參加教育部高中職藝術群專題製作競賽、獲得專題組第三名，也獲頒活動奉獻獎。

(中時 )