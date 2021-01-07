立隆（2472）、立敦（6175）母子公司12月營收連袂亮麗，立隆飆歷史新高之後，轉投資公司立敦12月亦創下史上第三高紀錄，以3.33億元逆勢較11月成長，絲毫不受盤點影響，由於立敦1月開始已經啟用鋁箔新價格，第一季可望淡季不淡。

立敦7日盤後公告12月業績，單月營收達3.33億元，寫下歷年同期最佳，同時也是史上第三高的單月營收數字，月增6.73％、年增21.09％，合計第四季營收站上9億元，以9.22億元創下九季以來新高紀錄，季增15.83％、年增20.37％。

累計立敦2020年營收達32.64億元，年增11.93％。

立敦及其夥伴東陽光科均已經調漲第一季鋁箔價格，立敦針對低壓鋁箔調漲3～5％；東陽光科則調漲3～8％，主要因上游原材料價格大漲，且居高不下，加上匯率波動所致，兩家公司均已發出漲價通知，2021年1月啟用新價格。

(工商 )