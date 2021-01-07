美國製商品11月的新訂單成長意外強勁，且企業設備投資強勁，顯示美國製造業正持續復甦。

美國商務部周三表示，繼10月份成長1.3%後，11月工廠訂單月增1.0%，優於經濟學家預估的月增0.7%。與去年同期相比，工廠訂單下滑7.3%。

新冠疫情使消費者需求從服務轉向商品，為美國製造業帶來提振。製造業占11.9%的美國經濟產值。美國供應管理協會（ISM）周二出具報告指出，12月全國製造業活動指數創下2018年8月以來的新高記錄。

根據商務部周三出具的報告，11月不含飛機的非國防資本財訂單由上個月公布的成長0.4%上修為成長0.5%。該指數向來被視為是衡量企業設備支出計畫的指標。

11月核心資本財出貨成長率亦由0.4%上修為0.5%；該指數用來計算國內生產毛額（GDP）中的企業設備支出。

美國的企業設備支出在去年第三季反彈，結束連續五季的下跌。該國經濟在去年第二季萎縮31.4%，創下有史以來最大的跌幅，但在第三季大幅成長33.4%。

(時報資訊)