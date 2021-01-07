基隆市政府與交通部觀光局北海岸、國家風景區管理處7日成立「大基隆觀光圈」 ，推動觀光旅遊。（陳彩玲攝）

基隆市政府表示，「大基隆觀光圈」以2大方向作為目標，分別是共同行銷帶動觀光發展、串聯業者共創商機。（陳彩玲攝）

基隆市政府與交通部觀光局北海岸、國家風景區管理處7日成立「大基隆觀光圈」 ，交通部提及這次合作是朝橫向發展，打造「區域國家隊」，讓業者不再單打獨鬥；基隆市長林右昌也強調，未來會進一步提升觀光環境品質，吸引遊客。

林右昌說，「大基隆觀光圈」也能擴大為北北基桃首都圈觀光環境的一部分，這次把東北角、北海岸周邊廊帶的觀光資源和相關業者整合，將進一步提升觀光、旅遊，不僅如此，也可以透過新的遊程設計，跨越空間的距離，例如現在的郵輪觀光，可以跳島到澎湖、金門、馬祖等地，都是和過去完全不同的想像。

交通部觀光局副局長林信任指出，從國外例子來看，成立觀光圈是做橫向整合，打造「區域國家隊」，把以前業者單打獨鬥情況，改成大家一同合作打團體仗，他說，現階段是推動國旅，吸引國內遊客，但將來疫情趨緩就要對外打國際仗，因此，現在首要目標是選出總召，提出各地旅遊特色並有效結合。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「大基隆觀光圈」以2大方向作為目標，分別是共同行銷帶動觀光發展、串聯業者共創商機，計畫藉由三大策略實行，「大型活動，形塑基隆觀光品牌」、「推動目的地旅遊，帶動基隆觀光商機」及「整合交通運具遊程，發展精緻旅遊」，進而推動觀光。

(中時 )