台南市海安路上的裝置藝術品「厚禮SO」遭人塗鴉破壞。（台南市都發局提供／程炳璋台南傳真）

台南市都發局懷疑海安路多處藝術裝置與景觀的塗鴉者是同一人。（台南市都發局提供／程炳璋台南傳真）

海安路是台南市重點觀光區域，街道景觀與街道美術館去年起卻屢遭破壞，先有燈泡人頭遭扭斷，近日又有藝術品遭塗鴉，台南市都發局雖提告毀損，警方苦於中央軸帶上未設監視系統，一直無法破案，市府11日宣稱考慮加裝監視器維護藝術品安全。

中西區海安路近年已成台南市鬧區，白天與夜晚都有不少青少年聚集，去年河樂廣場啟用，周邊更是觀光客駐足拍照的區域。

海安路延續過去傳統，市府找來許多藝術家，陸續在中央軸帶打造許多公共藝術裝置品，形成街道美術館。近年來卻因為公德心不足，屢遭破壞，令人頭痛不已。

海安路藝術造景從去年10月起，就有「燈泡人」的頭遭扭斷，台南市都發局報警，警方苦於中央軸帶未設監視器，抓不到嫌犯。市府找來原設計藝術家重製，直到12月才修好復位。

台南市都發局6日又發現海安路上的「漂浮之塔」、「厚禮SO」等藝術裝置皆遭人塗鴉，且塗鴉手法疑似同一人犯案，怒向警方通報毀損。警方表示，海安路僅有路口監視器，設置位置卻拍不到中央軸帶藝術裝置，只能借調民間商家的監視器找人。

台南市都發局都市設計科表示，海安路是遊客到市區主要觀光拍照景點，也常舉辦市集活動，公共藝術品屢遭破壞，11日已考慮另外加裝監視系統，維護藝術公物的安全。

(中時 )