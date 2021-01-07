美國國務卿蓬佩奧宣布美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，克拉芙特來訪的計畫，不僅是「台灣旅行法」具體落實的再次展現，也象徵台美之間的堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益。

美國國務卿蓬佩奧7日凌晨發聲明譴責香港警方大肆拘捕50多位泛民派人士，並宣布美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣，蓬佩奧表示，台灣是美國可靠夥伴和蓬勃的民主政體，並展現「自由中國」所能達到的成就，但他並未說明克拉芙特訪台時間。

張惇涵表示，台美之間各層級、各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標，對於克拉芙特大使將訪台一事，我們表達誠摯歡迎之意。雙方也持續就本案細節進行協調，若有相關進展或定案，也將由外交部適時對外說明。

他說，克拉芙特大使曾多次公開支持台灣的國際參與，並讚譽台灣是良善力量，此行來訪的計畫，不僅是「台灣旅行法」具體落實的再次展現，也象徵台美之間的堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益。而我國也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，依照我國防疫相關標準，以國際外交禮儀妥善接待。

(中時 )