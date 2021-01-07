桃園區永和市場因位處捷運綠線G08站用地，配合捷運工程將拆遷，近期掛上紅布條昭告市民，將於3月31日正式結束營業。（蔡依珍攝）

桃園區永和市場是桃園重要的批發市場。(蔡依珍攝)

桃園區永和市場是桃園重要的批發市場。(蔡依珍攝)

桃園區永和市場因位處捷運綠線G08站用地，近期掛上紅布條昭告市民，將於3月31日正式結束營業，近百年歷史畫下句點，附近居民都感到不捨，自治會指出，原有360攤有54攤轉業、另外306攤將於3月30日無縫接軌轉往小檜溪的「新永和市場」試營業，預計4月正式開幕。

桃園區永和市場早年風光一時，是桃園重要的批發市場，南北貨、早市、以及各式商業活動，人潮絡繹不絕，但隨著建物老舊、消費習慣改變，人潮已不如往昔，加上市府將於原址興建捷運綠線G08站的聯開大樓，永和市場勢必拆遷。

永和市場自治會總幹事林國弘表示，永和市場可追溯至日據時期，市集已有逾百年歷史，歷經3度改建，現有建築於1982年啟用，至今也已39年，雖然要拆除但永和市場不滅，轉移陣地到三民路三元街交叉口，命名為「新永和市場」，原有舊市場360攤，有54個退場，將於搬遷後領取80萬轉業輔導金，另外306攤有5攤因是家族企業改租冰庫，另有5攤和其他攤合併改租大店鋪，總計會有296攤。

林國弘說，不擔心客源流失，反而看好新地點，強調占地3300坪的新永和市場改採全平面，不再分樓層，且2樓有209個汽車格、400個機車格，另外市府也計畫將另一半約3000坪文教用地先規畫成平面停車場，總計將有500個汽車格、近千個機車格，「做生意最重停車，環境好、車位足、還有空調，一點都不擔心！」

林國弘說，新永和市場2月20日完工開始裝潢，趁3月29日周一休市後集體搬遷，隔天開始試營運，除增設美食區，自治會也在規畫購置手推車，並協調菜魚肉販攤架統一化，打造媲美百貨公司的現代化的傳統市場，目標早市、夜市都營運。

(中時 )