今年桃竹苗、台中地區一期稻作停灌補償7日起受理申請，農田水利署台中管理處山腳工作站，避免申請人全擠在辦公室，在門外搭棚規畫填寫資料區，並有工作人員說明。（巫靜婷攝）

今年桃竹苗、台中地區一期稻作停灌補償7日起受理申請，農田水利署台中管理處山腳、苑裡工作站，避免重演去年二期作補償，人潮擠爆工作站的亂象，今年採各水利小組1組輪1天分流申請，卻引來農民抱怨不方便，山腳工作站表示，待14個小組輪完，21日起就會開放灌區內各小組農民申請。

因水情不佳，桃竹苗及台中等部分灌區今年一期作停灌，補償金7日起受理申請，苗栗縣行政區內灌區，分別由農田水利署苗栗及台中2管理處管轄，苗栗管理處停灌面積共2894公頃、台中管理處2717公頃。受理申請首日，苗南地區的山腳、苑裡工作站上午7點多湧現人潮。

避免重演去年二期稻作停灌補償金申請，農民擠爆工作站亂象，台中管理處山腳、苑裡工作站，今年安排各水利小組於不同日期申請，7日因天氣寒冷，人潮分流奏效，山腳工作站表示，上午9點開始受理，今年申請首日人潮雖不如去年集中，但工作站人員依舊忙得不可開交。

山腳工作站站長余嵐堯指出，去年二期作停灌補償因宣布的較倉促，開放申請首日農民便蜂擁而入，擠爆辦公室直到下午5點才退去，今年人潮明顯退的比較快。

但門外有農民抱怨，即便工作站人潮分流還是得排隊，且指定日期辦理很不方便，質疑「難道錯過小組申請日，就領不到錢了嗎？」。

余嵐堯解釋，山腳工作站有14個水利小組，每個小組各輪1天受理申請，14天後就開放灌區內所有小組都能來申請，在截止日26日前都來得及，農民不必擔心。另外，今年是補助實際耕作者，因此會要求申請人提交耕作協議書，佃農若無法取得協議書可簽切結書，若與地主發生爭議，最後將交由農水署審議小組評判。

(中時 )