外交部自1月11日起正式發行放大「TAIWAN」字樣的新版護照，台中市議員邱素貞與女兒、南區國光里長陳雅惠，搶在開放申換第一天上午，委託旅行社辦理新版「台灣」護照。
市議員邱素貞表示，目前因武漢肺炎疫情影響，國人同胞減少出國，她將把新領到的「台灣」護照，當做是偽出國的喜悅；希望未來等疫情結束後，可以拿著新版的「TAIWAN」意象護照出國，向國外友人大聲說出「我來自台灣！」。
(中時 )
外交部自1月11日起正式發行放大「TAIWAN」字樣的新版護照，台中市議員邱素貞與女兒、南區國光里長陳雅惠，搶在開放申換第一天上午，委託旅行社辦理新版「台灣」護照。
市議員邱素貞表示，目前因武漢肺炎疫情影響，國人同胞減少出國，她將把新領到的「台灣」護照，當做是偽出國的喜悅；希望未來等疫情結束後，可以拿著新版的「TAIWAN」意象護照出國，向國外友人大聲說出「我來自台灣！」。
(中時 )
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