今天是新版護照發行首日，外交部長吳釗燮上午前往領事事務局視察申辦情形，護照行政組組長林秀蓉告訴記者，至今天中午為止的網路預約名額8日即額滿。吳釗燮也呼籲民眾踴躍申辦。

為提升護照封面的「台灣」辨識度，立法院去年決議並經外交部報請行政院核定調整設計，放大封面上的TAIWAN字樣、將英文國名REPUBLIC OF CHINA環繞於國徽外圈。

今天是新版護照發行首日，吳釗燮上午前往外交部領事事務局視察申辦情形。

他視察後接受媒體聯訪，並致詞表示，今天是新版護照發行第一天，很高興看到很多民眾申辦。新版護照除了保留原來元素，還放大TAIWAN，提高台灣辨識度。外交部已周知各國政府、機場港口海關、移民局、國際航空運輸協會（IATA）及航空公司等，因此民眾持新版護照在世界通行絕對不會有問題，呼籲民眾踴躍申辦。

領務局今天有許多民眾申辦新版護照。護照行政組組長林秀蓉告訴記者，至今天中午為止的網路預約名額8日即額滿（網路預約名額每半小時36個），領務局也將「網路預約申辦護照」服務櫃台加開至4個，並備妥發行首日的限量禮品「行李平安吊牌」及「招財進寶／追求自由民主創意春聯」各3000個及1280個，歡迎民眾踴躍換發護照。

(中央社)