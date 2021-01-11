今天換證的蕭姓民眾一早8點多就的外交部東部辦事處辦理換照，期盼能藉換新護照能在新年有新氣象。（羅亦晽攝）

新版護照（右）保留現行護照（左）的元素及架構，放大「TAIWAN」字樣，並將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞國徽外圈提升辨識度，整體而言簡單大方又美觀。（羅亦晽攝）

外交部日前宣布今天發行新版護照，花蓮許多民眾不因疫情影響不能出國而減少更換興致，一早就拿著舊護照前往外交部東部辦事處更換，讓辦事員又驚又喜，外交部東部辦事處表示，新版護照保留現行護照的元素及架構，放大「TAIWAN」字樣以增加辨識度，整體落落大方的簡約風格受民眾喜愛，且不計效期皆能申辦，流程不變，歡迎民眾申請換發。

外交部東部辦事處處長粘信士表示，新版護照在去年9月公布後，就接獲許多東部民眾詢問，今天8點15分就已經有好幾位民眾來申辦，截至10點已有10餘位。

提及新版護照，粘信士說，新版護照保留現行護照的元素及架構，放大「TAIWAN」字樣，並將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞國徽外圈提升辨識度，整體而言簡單大方又美觀，難怪不少民眾在公布時熱情詢問。

針對舊護照還有1年以上效期，是否可以換新護照，粘信士說，依據護照條例規定「所持護照非屬現行最新式樣，得申請換發護照」，所以，外交部發行新版護照，現有護照不論剩下期限還有多久，都可以重新自費申請，換發新版晶片護照，且費用一樣是14歲以上一本1300元，14 歲以下一本900元，受理後4個工作天可領取。

今天換證的蕭姓民眾說，自己的護照去年8月就已過期，剛好有這個機會可以換，且整體編排方式感覺很乾淨，加上「TAIWAN」字樣明顯 ，可以到處去宣揚台灣，雖然現在不能出國玩心情很鬱卒，但新護照一用就可以用10年，先換起來放，更期盼能藉換新護照能在新年有新氣象。

此外，民眾今天到外交部領務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處完成送件者，可獲得「行李平安吊牌」或「招財進寶／追求自由民主創意春聯」。

(中時 )