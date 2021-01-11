不少民眾起個大早至領務局申辦新版護照。（陳怡誠攝）

民眾起個大早至領務局申辦新版護照。（陳怡誠攝）

強化「台灣」辨識度的新版晶片護照今天正式發行，一早就吸引許多民眾排隊申請。外交部長吳釗燮今天特地到外交部領事事務局視察民眾申辦新版護照情形，並呼籲護照快要到期的國人趕快來領務局辦理新護照，即使舊的護照還沒有到期也可以來申辦。

雖然全球旅遊業仍因為新冠肺炎肆虐不見起色，不過今天一早仍有許多民眾趕來申辦新版晶片護照，截至上午10時許，已經有超過300位民眾申請。

新版晶片護照放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度，今天起正式發行新版護照，不論於國內或駐外館處均可提出申請。

吳釗燮說，新版護照讓台灣辨識度更高，外交部已經周知各國，並通知國際航空協會、各家航空公司，新版護照在世界通行不會有問題。

新版晶片護照規費仍維持每本收費新台幣1,300元(未滿14歲孩童每本新臺幣900元)，申辦護照條件及流程都沒有改變。

(中時 )