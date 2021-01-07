三義高中餐飲科學生劉明芳參加109學年度商業類科全國技藝競賽，勇奪金手獎殊榮，期許自我精進，豐富甜點滋味與視覺享受。（何冠嫻攝）

苗栗縣立三義高中學生劉明芳從小對烘焙深感興趣，在109學年度商業類科全國技藝競賽中，勇奪烘焙組金手獎最高榮譽，將拼統測進入高雄餐旅大學外，也會在造型美感與配色多下功夫，豐富甜點滋味與視覺。

劉明芳來自「草莓的故鄉」大湖，從小對烘焙深感興趣，小學六年級時，利用家中草莓園的草莓，製作草莓餅乾，廣受親朋好友讚賞。她表示，自己喜歡做甜品給別人吃，在家也會自己摸索、嘗試各種烘焙技術，一開始都會沒自信，但只要看到大家在品嘗後，面露滿足的微笑，都能獲得自信與成就感。

劉明芳說，在烘焙的路上雖然遇到很多困難，但多虧家人的支持與鼓勵，還有學校師長的指導下，克服難關，尤其能獲得金手獎殊榮更是意料之外，期許自我精進，豐富甜點滋味與視覺享受。

劉明芳的指導老師廖淑秦表示，烘焙教室夏天炎熱冬天寒冷，但學生都積極向上努力練習，尤其劉明芳更會在回家後自我練習到半夜，晚上都會收到她傳來的成果希望能獲得指教。由於劉明芳每日從大湖、三義通勤上學，卻還練習到深夜，廖淑秦笑說，劉明芳律己甚嚴，對她唯一的要求就是「早點睡」，對於劉明芳的努力獲得肯定，並勇奪金手獎實屬不易，替她感到驕傲與開心。

(中時 )