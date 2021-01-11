蘇揆晚間與綠委餐敘，民進黨立委劉世芳轉述，蘇揆已指示副院長沈榮津召集跨部會及政委，重新盤點法令，在完備相關事項後，重新贏得大眾信任。

劉世芳說，她今天跟蘇揆提及，很多人都同意數位身分證要推動，但過程中有些一般大眾不能信任的，包括資安疑慮，法令上完備的部分，像是內政部所提的戶籍法第52條規定，不足以解釋資安上的疑慮，例如個資外洩問題，未來電子簽章等問題；若未來能推動數位身分證專法等，以取代目前行政命令的方式授權，較能解決人權及資案疑慮。

她說，數位身分證推動這麼久，但政府部門對外的說明溝通不夠，所以她希望趁著盤點相關法令時，可讓相關法制完備，重新贏得社會大眾的信任，蘇揆則希望沈榮津召集相關部會，及相關政委，一起來解決爭議問題。

至於外傳蘇揆今晚在與立委餐敘時，對劉世芳提及數位身分證問題，同意「暫緩實施」。劉世芳表示，上次新竹市政府建議暫緩試辦新式數位身分證換發，「就已經暫緩了」，到目前為止就沒有一個具體進度，今天比較明確的是，等到法制化部分完備，再對外說明，才能繼續推動。

(中時 )