健身器材銷售12月邁向最旺的月份，喬山(1736)2020年12月合併營收39.3億元，月增32%，年增13% ; 2020年全年營收282.7億元，年增11.4%，以美金表達則年增為17.2%，雙創歷年新高。

健身房市場雖然在2020年受到疫情干擾，成長及換機速度趨緩，但市場需求仍蠢蠢欲動。12月商用器材營收較去年同期仍然呈現年減，但月增卻高達42%，尤其喬山趁疫情期間持續開疆闢土搶進新客戶，可預見疫情和緩之後商用市場復甦，健身房遞延的裝機需求及新客戶訂單將陸續發酵。

喬山2020年12月繳出營收39.3億台幣的歷史新高紀錄，其中家用市場在自有零售、批發、大型量販及電商通路火力全開下，更創下較去年成198%的佳績。目前家用器材的需求依然強勁，訂單持續火熱。

喬山說，現今全球健身人口持續增加，線上數位健身課程及APP如雨後春筍般的露出，喬山看準居家健身的風潮，去年第四季在台灣推出「健身魔鏡」，市場反映熱烈，今年將逐步推往亞洲及歐洲其他國家。同時間喬山也於美國搶先推出「Stay With」概念新產品，讓消費者能夠容易地以喬山的健身器材搭配市面上多款最熱門的課程及遊戲軟體做運動，讓消費者在家運動更具變化與趣味、也更有效果，今年將會再持續擴大此產品線。

(時報資訊)