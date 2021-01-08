全聯福利中心去年推出行動超市，讓偏鄉民眾也能購買生活所需。一名女網友表示，日前與老公遇到全聯行動超市，令她又驚又喜，她隨口向店員說一句「有咖啡就好了」，而店員的回應讓她感到十分暖心。

原PO昨（6）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，跨年夜那天與老公開車，一路沿著西濱南下，在東石廟口用過午餐要去牽車時，遠遠就聽到一陣熟悉的音樂「福利熊，熊福利…」，望眼看去，這才發現竟是全聯行動超市，第一次看到令她相當驚喜。

原PO表示，行動超市「麻雀雖小，五臟俱全」，她買了些零食結帳，隨口向店員開玩笑「好可惜，沒有全聯咖啡」，沒想到店員馬上回「會將這想法回報給公司，如果可以，說不定下次就會出現熱騰騰的咖啡了」，讓原PO超級感動。

貼文曝光後，引發1.3萬網友熱烈討論「佛心來的全聯，利益眾生」、「這才是真正的揪甘心」；不少網友也透露，曾在阿里山、嘉義大埔、東海岸靜浦等地出沒，一致認為有「行動超市」的想法真的造福不少偏鄉地區，真是好福利、好方便。

(中時新聞網)