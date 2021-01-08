瑞典法院先前裁決允許瑞典電信監管機構郵政和電信管理局（PTS）恢復5G頻譜拍賣，同時計劃將華為排除在該國5G網路建設之外。華為對此再提起上訴，控違反歐洲的基本原則。

路透報導，瑞典上訴法院12月16日表示，電信監管機構可以恢復5G頻譜拍賣，同時裁定華為可以就其被排除在外發起法律挑戰。

華為已於1月5日向最高行政法院提起上訴，華為表示，PTS設置的條件實際上就是將華為排除在瑞典市場之外，監管機構在沒有聽取華為方面意見的情況下做出決定，違反歐洲的基本原則。

瑞典在2020年10月表示，由於安全風險，將禁止華為和中興通訊參與該國5G建設。該國要求參加5G拍賣的公司在2025年1月1日之前，將上述兩家公司的設備從現有基礎設施和核心功能中移除。

華為12月初曾對路透表示，願意滿足瑞典政府可能對5G網路設備提出的任何要求，並採取其他措施緩解擔憂。

(工商 )