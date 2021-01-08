巧新(1563)2020年12月合併營收5.94億元，創歷年同期新高，也是近25個月以來單月營收新高，月增6.8％、年增64.5％；累計2020年合併營收54.44億元，年減7.67％。巧新表示，受惠於歐美及日系超跑、豪華汽車品牌車廠在年底前針對旗下客製化輪圈的拉貨動能強勁，挹注巧新雲林廠產能利用率保持近滿載的水位。

根據國外研究機構technavio研究報告預估，全球鍛造鋁圈市場規模至2024年將成長達美金5.2億元，主要成長動能來自於品牌車廠追求輕量化藉以提高燃油經濟效率的需求，而鋁圈被認為是輕量化之材料之一，且可以改善車輛穩定性能與操縱性能，有助於汽車產業朝向自動駕駛研發進程。

目前2021年第1季提貨仍處於高峰，公司營收將有機會持續向上成長，巧新也持續深化在既有超跑、豪華汽車品牌車廠單一客戶新車款客製化輪圈的滲透率表現，也積極瞄準開發卡車、商用車等更多利基型市場。

(時報資訊)