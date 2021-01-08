美國主要場外交易平台OTC Markets Group周四宣布，依據川普政府的規定，該公司將禁止買賣12檔中國證券，此舉將使美國人對中國的投資進一步受限。

在川普政府卸任僅剩幾天前，華盛頓當局對北京採取了更為強硬的態度。川普政府目前為止已將35家據稱由中國軍方持有或控制的中國企業列入黑名單，並考慮納入更多企業，包括阿里巴巴與騰訊這兩家亞洲企業巨頭。

在OTC Markets平台交易的證券約有11,000檔。該公司宣布自周四起移除包括中國鐵建、南京熊貓電子與中芯國際等9檔證券。並於1月11日起，將再限制3檔證券的交易。

OTCMarkets並表示，將依據美國財政部之外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control.）的指導，繼續評估是否應刪除其他證券。

這些投資禁令是基於川普總統去年11月發布的一項行政命令，但對於到底涵蓋哪些公司，卻令投資人感到相當混亂。

此前紐約證交所周三宣布將依據該命令，將三家中國電信公司除牌，但在連續幾天前內政策反反覆覆，使市場陷入震盪。而根據川普的行政令，標普道瓊指數、富時羅素與明晟（MSCI）等主要指數公司都已經將某些中國公司從旗下指數中移除。

(時報資訊)