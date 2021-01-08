好冷！入冬次波寒流強勢來襲，桃園市復興山區溫度持續下探，海拔1200公尺的復興區立幼兒園華陵分班擔心天寒路滑導致安全疑慮，繼上週之後，再次宣布8日停課一天。

市府教育局指出，園方昨晚回報，因寒流來襲，幼兒園周邊氣溫下降至1度，且氣象預告東北、北部海拔1000公尺以上有可能下雪或結霜，考量天寒路滑易導致交通安全疑慮，因此決定停課一日，維護師生安全。

至於上週放寒流假的光華國小、高義國小、巴崚國小和三光國小4所學校，經評估後，由於路面尚未出現結霜、結冰，今日仍然照常上課。

(中時 )