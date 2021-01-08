高雄一名謝姓受刑人，因涉案詐欺、竊盜罪，被判刑6年6月入獄，因表現良好，轉往八德外役監服刑，去年他獲准返家探親，卻因欠獄友錢不敢回去監獄，謊稱自己放假時接觸到大陸返台居家隔離者，而且自己還出現肺炎症狀，遭強制到醫院採驗2次均呈現陰性，監所得知後下最後通牒要他返回報到，謝男自知已沒招數，竟然落跑2天後落網，又得多吃3個月牢飯。

根據判決書記載，謝男因竊盜及詐欺等案件經法院判決確定後，民國107 年1 月31日進入高雄第二監獄執行，並於10 8年12月18日進入法務部矯正署八德外役監獄執行，去年謝男因在外役監表現良好，獲准返家探親3天。

但謝男卻因為積欠獄友債務，擔心返回外獄監會被討債，竟然向獄方回報謊稱，自己返家探視期間，曾與自大陸地區返臺後剛結束自我居家隔離者接觸，發生有呼吸道不適之症狀。

監獄聽聞後大驚，立刻要求謝男採檢，經他前往經高雄醫學大學附設中和紀念醫院診療後，經醫囑應暫時自我居家隔離，但接受2 次篩檢後均呈現陰性反應，獄方立刻通知謝男應於8 小時內返監，但謝男堅持不返回而逃走，卻在凌晨時，就因為在「全家便利商店」前徘徊，形跡可疑遭警方盤查而查獲。

法官審理認定，謝男因在外役監作業成績優良，獲准返家探視，理應珍惜此項法律賦予之恩典，並依規定監服刑完畢，但謝男竟未予自重，在外滯留未歸，英此判處3個月有期徒刑。

(中時新聞網)