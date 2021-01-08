農曆新年倒數計時，中保科（9917）集團搶年菜商機，旗下復興空廚推2000元有找年菜；中保科指出，今年推出的年菜，主打一指下單宅配到府超方便，透過中保網路商城，一秒採購整桌年菜，家用電鍋就能復熱，五星主廚料理直接上桌。

近幾年來，復興空廚每年推出的年菜，都可為中保科帶來數千萬元的營收。

復興空廚的「2021食全十美團元年菜」，推出佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔，以及什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購只要1988元。

中保科指出，復興空廚年菜的強項和特色，就是復熱方式簡單，美味不打折，用電鍋蒸熟就能還原美味。

為爭取下訂，中保科指出，兩組一次包回家，還有機會抽最新款iPhone 12 Pro Max與中保網路購物商城購物金。

復興空廚在2020年所推出的年菜，出售了12萬套以上；據了解，今年的目標則定下至少要15萬套以上。

(工商 )