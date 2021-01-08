新一波飆升和惡化的疫情，歐洲多數國家實施嚴格的行動管制，對燃料油銷售造成影響，將減弱今年上半的能源復甦希望。

牛津的嚴峻指數評估諸如學校和工作場所的關閉，以及旅遊管制情形，該指數顯示多數歐洲地區已進入最嚴格的管制。

英國的新一波封城預計將持續到二月中，德國宣布封鎖延至至少一月底，義大利對20個行政區的移動管制延長到1月15日。

路透引述TomTom公司的定位數據，倫敦、柏林、羅馬等大城市交通量在12月底開始下滑。該趨勢預計在未來數周都不太可能出現轉變，傳染病仍是今年初期的燃油需求最大威脅。更多的加重封鎖，已衝擊到燃油銷售。

英國政府周四公布的數據顯示，英國本周每個加油站的平均銷售，較上一周下滑21%。

石油輸出國組織(OPEC)本周指出，新變種病毒興起以及對社交活動的限制，讓今年上半的石油市場有下行風險。沙國提出減產，要求成員國保持產量穩定。

瑞銀分析師表示，在歐洲延長移動管制措施引發需求擔憂之下，沙國先發制人，捍衛油價和支持石油市場。

在歐洲以外地區，中國北京周遭實施嚴格管制，河北的石家莊更在周四宣布禁止居民離開該市。

但是在全球仍有許多國家維持強勁需求，據蘋果行動趨勢的數據顯示，巴西、沙國、印度、澳洲的駕駛行為已經超越疫情前水準，特別是沙烏地阿拉伯；在杜拜，由於大量觀光客的湧入，駕駛行為在本周高於基本水準的300%。

(時報資訊)