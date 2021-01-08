竹山高中2位同學，今年透過希望入學方式，朱以軒錄取台大醫學系，林芳郁則錄取台大森林及環境資源學系，創下竹高60年來的紀錄，南投縣長林明溱8日前往學校嘉勉兩人，大讚他們有想法。

朱以軒父親平時務農，親身經歷父母工作的辛勞，想儘早分擔農忙，竹山國中畢業後會考成績5A9個＋，捨棄市區明星學校，以第一名成績進入竹山高中，在校力求表現，爭取各項優秀獎學金，成績更維持全校第一名，錄取台大醫科，讓雙親引以為傲。她特別珍惜與同儕的友誼，擔任近三年的班長及合唱團副團長，對團體競賽活動勇於承擔，願意耐心溝通。

林芳郁物質生活並不富裕，但父母親給她充足的愛，鼓勵她多關心社會議題，父親現於台大實驗林管理處工作，母親為採茶工，因成長背景林芳郁對於高山林地開發種植茶葉及環境保護永續經營間的衝突有許多想法，加上熱心公益的個性，她很感謝台大能錄取她，她會努力完成學業，貢獻所長。

竹山高中校長陳漢銘表示，希望入學專案幫助中低收入戶家庭、新住民子女升學，相當有意義。林明溱則表示，兩人在經濟困乏下仍奮發向上，又很有想法，可謂南投之光，肯定她們的優異表現。

(中時 )