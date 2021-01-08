年底為健身器材營運旺季，明躍(4151)2020年12月份合併營收3.25億元，年增179％，連續7個月創單月歷史新高；2020年全年營收22.16億元，年增80.35％。明躍表示，歐美疫情再度緊張，家用健身器材需求持續暢旺，公司保持生產線加班全線生產因應，預期2021年高階家用健身器材整體市場仍然高度成長，公司三大業務同步表現，全年營運展望正向樂觀。

明躍表示，2021年首季仍是供不應求的情況，公司將繼續以加班全線生產來增加產能，在OEM、ODM、OBM(自有品牌)三大業務訂單持續成長下，今年將有擴產計畫，保持營運高度成長動力。

明躍的自有品牌LifeSpan同樣受惠美國需求強烈，庫存去化非常快，去年12月的搶購潮，造成一度缺貨。在貨櫃船運全球大缺櫃的影響之下，明躍美國子公司積極備貨，以因應市場需求。目前LifeSpan網路銷售占七成以上，下單到出貨的反應速度快，銷售成本也降低許多，公司已增加出貨到美國子公司，緩解缺貨現象。

(時報資訊)