上櫃營建股三圓建設（4416）今（8）日公布2020年12月營收，單月為776萬元，比前一年同期衰退1.53％；累計2020年全年營收，達1.35億元，比前一年同期的8,913萬元，明顯激增52.3％。

三圓建設表示，2020年營收大幅成長，主要原因是處分營建用地認列土地收入，使得營收較2019年同期增加。

8日三圓股價收高，在88.1元，漲幅1.97％。

(工商 )