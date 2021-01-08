三圓建設2020年營收1.35億元 衝高五成 16:512021/01/08 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三圓建設在董事長王光祥(右)和總經理王雅麟(左)父子主掌下，去年營收大幅衝高五成。圖／蔡惠芳攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上櫃營建股三圓建設（4416）今（8）日公布2020年12月營收，單月為776萬元，比前一年同期衰退1.53％；累計2020年全年營收，達1.35億元，比前一年同期的8,913萬元，明顯激增52.3％。 三圓建設表示，2020年營收大幅成長，主要原因是處分營建用地認列土地收入，使得營收較2019年同期增加。 8日三圓股價收高，在88.1元，漲幅1.97％。 中美晶2020年營收613.97億元 創歷史第三高 聖暉12月營收16.32億元 刷歷史同期新高 (工商 ) #三圓 #三圓建設 #年營收 #衝高 #比前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠端辦公效應推動 群聯2020年營收創新高 15:202021/01/08 財經 儒鴻2020年12月及第四季營收同創新高 16:392021/01/08 財經 《電機股》氣立2020年營收次高封關 平湖新廠投產力拚高峰 10:172021/01/08 財經 緯軟2020年營收寫歷年次高 樂看今年第一季表現 16:592021/01/08 財經 高爾夫夯！明安2020年營收破120億元 創歷史次高 14:502021/01/08 財經 《營建股》國產兩岸混凝土爆發力強 2020年12月營收再登高峰 07:442021/01/08 財經 不只歐美客戶 韓國也加入助攻復盛營收行列 15:202021/01/08 財經 茂訊2020營收創新高紀錄 04:102021/01/08 證券．權證 《半導體》世界先進去年12月、Q4、全年營收 均創新高 14:492021/01/08 財經 《其他電子》耕興2020年營收創歷史新高 07:442021/01/08 財經 美律上月營收 年增逾六成 04:102021/01/08 證券．權證 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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