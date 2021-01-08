台股氣勢如虹再衝歷史新高，8日新台幣升勢相對顯弱，雖然盤中還是看到27元價位，但低於7日的27.944元，看來是央行喊話，籲大家一起守匯後，帶頭進場買好買滿，尾盤一樣就由升轉貶，終場收在28.457元兌1美元，貶值2.8分，已連續三個交易日豬羊變色，台北外匯經紀公司成交放大量至20.89億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值5.1分或0.18％，周線連二升。外匯交易員指出，台股新年以來衝勁十足站穩「萬五」（15,000點），8日指數大漲249點、再創新高的15,463點，從2020年底開始加碼回補的外資，也搶搭這波行情，大幅匯入並買超197億元，激勵新台幣第四個交易日盤中見到27元價位，但尾盤央行硬是再出重拳，直接再打到反轉收貶。

外匯交易員認為，雖然央行為力守新台幣匯率穩定，盤中大買匯加上尾盤擴大作價幅度，雙管齊下全力阻升，但壓力一日大過一日，7日竟首次呼籲全民一起來穩定匯率，8日盤中馬上帶頭進場買匯，終場維持一樣的大幅作價。但隨農曆年關愈來愈近，出口商拋匯不手軟，外資在美國重返民主黨時代的激勵下，更將續錢進新興市場，預期新台幣升值壓力只會更大不會減小，也代表這場匯率苦戰還會持續下去。

(工商 )