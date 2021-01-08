因詐欺、竊盜罪入獄服刑6年6月的高雄謝姓男子，服刑半年後轉外役監，2天假期結束後逾假未歸，還跑到一家大醫院自稱接觸到肺炎確診者、想要被篩檢、隔離，但院方採驗2次均為陰性，高雄地院依脫逃罪判刑3月，得易科罰金。

26歲謝男2020年入獄服刑，因表現良好，符合外役監返家探視規定，多次放假回家與家人相聚。去年9月5日謝男放假，原訂7日下午4點前要回獄，但他竟直接跑去醫院，自稱曾接觸到新冠肺炎確診者，要求院方對他採驗、隔離，企圖拖延回獄時間。

院方不敢大意，對謝男進行採驗，但2次都呈現陰性反應，監所為此還特地通融、多給他3天時間，要求採驗無誤後，10日凌晨2點前回監所報到，沒想到謝男仍不遵守規定，逃亡至北部2天，在高雄一家便利商店被員警逮獲。

法官查出，原來謝男在獄中積欠獄友數萬元會無力償還，一再拖欠，擔心回獄會被霸凌，才異想天開，利用醫院拖延回獄時間。

謝男坦承犯行，但仍辯稱是在父親的勸說下，特地從台北坐車回高雄，想要在父親陪同下回監所報到，沒想到半路就被警方攔檢逮獲。法官認為，謝男未依外役監休假規定回監所報到，已被獄方通報為逃犯，依脫逃罪判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

(中時 )