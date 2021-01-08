聯發科(2454)宣佈兩款WiFi裝置入選為國際WiFi 6E標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者，支援無線網路認證組織WiFi聯盟(Wi-Fi Alliance)6GHz頻段的WiFi CERTIFIED 6裝置新認證，未來將有望全面攻入寬頻裝置、路由器、5G智慧手機及PC等WiFi 6裝置市場。

聯發科技宣佈兩款WiFi裝置入選為國際WiFi 6E標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者，兩款裝置分別為MT7915-AP-AX無線存取點(wireless access points)以及MT7915-STA-AX終端無線方案(client-side wireless solution)，可支援 6GHz頻段，並具備諸多WiFi 6先進連網功能，包括提供多資源單位(Resource Unit，RU)以優化OFDMA，實現多用戶同時連網最佳效能。

聯發科表示，公司積極參與國際標準制定，並於WiFi 聯盟、5G標準3GPP、無線區域網路IEEE 802.11標準委員會等標準組織的工作小組擔任主席及編輯等要職，成為全球最新技術標準的貢獻者，發揮產業影響力。

(工商 )