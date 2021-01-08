行政院2020年12月31日函告「台中市食品安全衛生管理自治條例」部分條文無效，廢止台中萊劑零檢出自治條例，台中市政府8日表示，為捍衛市民健康，市府率先針對行政院宣告無效處分，提出訴願，並將尊重台中市議會意見，依據地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，爭取地方自治應有的權利，全力維護市民健康。

台中市衛生局強調，依據地方制度法第18條規定，衛生管理為直轄市自治事項，可因地制宜訂定更嚴格規範，市府呼籲中央尊重地方自治權限，台中市自2017年修正食安自治條例第6條之1，規範瘦肉精零檢出，並連帶訂定第13條之1罰則規定，具有嚇阻不法、防堵低劣肉品流通成效，經行政院核定施行至今超過3年。

中央如今片面宣告有牴觸食安法及憲法等疑義，已侵害地方自治權限，亦違反法治國家法安定的要求，市府率先提出訴願，以捍衛市民健康。

衛生局呼籲，中央應尊重地方自治制度，站在維護國人健康立場，制定政策，進而保障國人的公共利益，及健康權益。

(工商 )