美國總統川普支持者闖入國會、佔領議場，意圖阻止拜登當選總統的國會認證程序，過程中，有網友透過CNN轉播居然發現有一位抗議者手拿中華民國國旗示威。前民進黨立委林濁水對此表示，中華民國亞美利堅！太猛了。

有川粉持我國旗闖美國國會，PTT當時也以「美國國會抗議出現中華民國國旗？」為題指出，川粉佔領美國國會，外頭出現我國國旗，台灣在佔領國會滿有經驗的，是不是代表領先美國6年？

林濁水今天在臉書也針對川粉持我國旗示威，貼文表示，「中華民國亞美利堅！太猛了。」有網友則回應說：「丟臉丟到國外去了」。

美國總統1月20日交接，林濁水指出，還有12天會怎樣？擔心嗎？川普之大亂，證實了他過去一再呼籲的：總統選舉投票日和就職日的時間不能拉太長，像美國11月4日投票，第2年1月20日就職，一差兩個半月實在不對勁。

林濁水接著表示，至於我國，在兩黨有謀一同之下，把空窗期從2個月硬拉開到4個月，更是胡搞。

川粉攻佔美國國會大廈，示威群眾中出現我國旗。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)