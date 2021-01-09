落山風藝術季登場後吸引不少遊客前往朝聖，當中「炸彈花」展現海口港曾為軍事陣地的意象，加上「風中舞動」有如在岸邊等待親人歸來的老母親，意外增添濃厚歷史色彩。（謝佳潾攝）

落山風藝術季登場後吸引不少遊客前往朝聖，當中「炸彈花」展現海口港曾為軍事陣地的意象，加上「風中舞動」有如在岸邊等待親人歸來的老母親，意外增添濃厚歷史色彩。（謝佳潾攝）

落山風藝術季的34座裝置藝術吸引遊客朝聖，也讓文史工作者發現其中趣味，「炸彈花」展現海口港曾為軍事陣地的意象，加上「風中舞動」有如在岸邊等待親人歸來的老母親，帶點苦澀又象徵和平，使人意外走進恆春半島的歷史軌跡。

「風中舞動」是落山風機器人，站在強勁風中順風擺動，象徵逆風順受的知足樂天觀，而看在恆春文史工作者念吉成眼裡，有另種更有溫度、更溫暖的解釋，尤其在與「炸彈花」的相互呼應下，更成了有如小電影的動人小故事。

念吉成指出，「炸彈花」是訴說二戰末的海口港，曾經歷一場可怕的炸彈攻擊，港灣隨處激起高高浪花，而今巨大的炸彈矗立港灣一偶，讓人深深遐思當年歷史場景，而對映下，「風中舞動」更像一位岸邊的母親。

念吉成說，岸邊的母親抱著一把失去琴線的老月琴，代表著恆春半島因二戰失去摯愛的寶貝孩子，哭乾眼淚、唱斷琴線的可憐老母親，即使在烈日強風中，仍堅持佇立岸邊，癡癡等著她心愛孩子的靈魂回到台灣故鄉。

他說，3年前落山風藝術季初登場時，他就因好奇進入參觀，而意外與策展的劉國滄建築師偶遇，2人相談甚歡，不僅談起車城及海口港的史話，也受邀參與此次的活動內容，讓藝術品披上文史的外衣更有韻味，此外還建議舉辦萬人點燈祈福，讓恆春半島的歷史再被看見。

他強調，近來走讀歷史興盛，也代表文史到文創經濟的高度發展性，當中深層文化加上藝術創作是發展趨勢，從國旅改吹深度旅遊風就可看出端倪，因此現有不少社區小旅行與活動都以此為目標經營，期待藉此更深化、活絡國旅市場。

(中時 )