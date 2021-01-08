美國國會6日遭總統川普支持者闖入，以致5人死亡、52人被捕。美國總統當選人拜登說這一天是美國史上「最黑暗的其中一天」，批評川普煽動支持者，蔑視國家的民主制度。Yahoo對此進行網路民調「未經許可闖入國會算不算是暴民？」，高達93％的網友認為是破壞法治國家體制；僅有7％認為是展現民意，有網友竟喊，「這是公民不服從」。

Yahoo針對「未經許可闖入國會算不算是暴民？」進行網路民調，截至1月8日晚上12點，共有1469人投票，高達1360票(93％)的網友認為，是破壞法治國家體制；僅有109票(7％)認為不是，展現民意。

認為是「破壞法治國家體制」的網友表示，「法治精神要守住這道防線。」、「國會是人民用選票選出議員展現民意的地方，一小撮人侵入國會當然是暴民，破壞民主沒有比侵入國會更糟糕了。」、「闖入；就是法定使用者非同意進入，不是暴民是什麼？只有台灣認定會因政黨狀況而改變。」

認為是「展現民意」的網友表示，「這是公民不服從，我還記得。」、「人民非暴民。」

也有網友反串表示，「依前例太陽花攻立法院一案，民進黨說是展現民意，所以說這並不算是暴民。」、「台灣的太陽花都可以佔據立法院，美國為何不行？」、「以太陽花為例，當然不算，還要送食物和水給他們喔。」、「敢衝進民進黨執政時的國會，鐵定就是破壞國家體制。不過民進黨不執政時..呵呵。」

(中時新聞網)