有著深邃五官的伊朗、台灣混血歐陽諆沒有跟隨父母親的腳步學習跆拳道，而是鍾愛在足球場上奔馳，他透露自己最喜歡的足球明星就是葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），希望自己也能像偶像一樣成為職業足球員，笑說要成為「台灣C羅」。

就讀高雄光榮國小五年級的歐陽諆出身跆拳家庭，他的父親歐米(Omid Gholamzadeh Asl；中文名：歐晉甫）過去是伊朗跆拳道國手，曾擔任黃志雄的陪練員，2009至12年加入中華跆拳道教練團陣容，去年又獲邀，年底約滿後未續聘。

歐陽諆的媽媽吳蘹澐（原名吳嘉琪）過去同樣是跆拳道選手，曾擔任奧運金牌陳詩欣的陪練員，不過歐陽諆未跟隨父母親的腳步，反而熱愛踢足球，吳蘹澐說：「之前他在伊朗練了2個月跆拳，就說沒興趣，堅持要踢足球，我們也都很支持。」

歐陽諆表示，當初是看到同學在踢球，也在電視上看到足球比賽，因此開始踢足球，他還笑說真的完全不喜歡踢跆拳，「比較喜歡團隊的運動，可以跟大家一起。」

歐陽諆透露自己最欣賞的足球球員就是「C羅」，「因為他很強。」也將成為職業足球員為目標，被問到會不會想當「台灣C羅」？他笑著說：「也是可以啦！」

而歐陽諆所屬的「大同小太陽」在第12屆YAMAHA CUP全國總決賽通過早上的分組賽，晉級4強，不過在4強賽以0比2不敵協和國小，無緣爭冠。

(中時 )